Известный форвард в губы поцеловал Марадону (Видео, фото)

Новости спорта:Карос Тевес необчным образом отметил чемпионство.

В матче чемпионата Аргентины Бока Хуниорс принимала Химнасию из Ла-Платы. Чтобы стать чемпионом хозяевам нужна была только победа.

Встреча завершилась победой 1:0, а единственным голом отметился Карлос Тевес. Бока обогнала Ривер Плейт на 1 балл и в 34-й раз взяла золото тамошнего чемпионата.

На игре присутствовал легендарный Диего Армандо Марадона и именно с ним связано все самое интересное, что происходило до матча. Игроки подходили к нему, здоровались, обнимались, дальше всех пошло у Тевеса.

Карлос не просто приобнял тренера, а и поцеловал его. Стоит отметить, когда Марадона тренировал сборную форвард был у него одним из лидеров коллектива.

За карьеру Тевес играл за Коринтианс, Манчестер Юнайтед и Ювентус. Также был период игры в Китае.