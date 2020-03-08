Известный форвард в губы поцеловал Марадону (Видео, фото)

В матче чемпионата Аргентины Бока Хуниорс принимала Химнасию из Ла-Платы. Чтобы стать чемпионом хозяевам нужна была только победа.
Встреча завершилась победой 1:0, а единственным голом отметился Карлос Тевес. Бока обогнала Ривер Плейт на 1 балл и в 34-й раз взяла золото тамошнего чемпионата.
На игре присутствовал легендарный Диего Армандо Марадона и именно с ним связано все самое интересное, что происходило до матча. Игроки подходили к нему, здоровались, обнимались, дальше всех пошло у Тевеса.
Карлос не просто приобнял тренера, а и поцеловал его. Стоит отметить, когда Марадона тренировал сборную форвард был у него одним из лидеров коллектива.
#Tévez besa a #Maradona #BocaCampeon <brhttps://t.co/yiwd2a6nxS pic.twitter.com/QmvDnwM4vj
— Fútbol Mamalón (@futbolmamalon) March 8, 2020
За карьеру Тевес играл за Коринтианс, Манчестер Юнайтед и Ювентус. Также был период игры в Китае.