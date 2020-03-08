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Известный форвард в губы поцеловал Марадону (Видео, фото)

Известный форвард в губы поцеловал Марадону (Видео, фото)
10:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Карос Тевес необчным образом отметил чемпионство.

В матче чемпионата Аргентины Бока Хуниорс принимала Химнасию из Ла-Платы. Чтобы стать чемпионом хозяевам нужна была только победа. 

Встреча завершилась победой 1:0, а единственным голом отметился Карлос Тевес. Бока обогнала Ривер Плейт на 1 балл и в 34-й раз взяла золото тамошнего чемпионата. 

На игре присутствовал легендарный Диего Армандо Марадона и именно с ним связано все самое интересное, что происходило до матча. Игроки подходили к нему, здоровались, обнимались, дальше всех пошло у Тевеса.

Карлос не просто приобнял тренера, а и поцеловал его. Стоит отметить, когда Марадона тренировал сборную форвард был у него одним из лидеров коллектива. 

За карьеру Тевес играл за Коринтианс, Манчестер Юнайтед и Ювентус. Также был период игры в Китае.

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Все по теме:

Диего Марадона, МЮ, Карлос Тевес, Вест Хем, Новости футбола, Бока Хуниорс.
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