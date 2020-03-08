Развеселый футбол: Аякс и Херенвен устроили "перестрелку" в Эредивизи (Видео)

Новости спорта:Херенвен не сумел остановить Аякс.

Вчера, 7 марта, состоялся очередной матч в чемпионате Голландии.

Херенвен на своем поле принимал амстердамский Аякс.

Стоит напомнить, что в минувшем сезоне клуб из столицы Нидерландов дошел до полуфинала ЛЧ, а в этом слетел на стадии 1/16 ЛЕ.

Хозяевам удалось в первом тайме отстоять свои ворота на ноль, но и самим отличиться не удалось. Во втором тайме выглядело все куда интереснее. За гостей дважды забил Тадич, ещё один положил Квинси промес. Игроки Херенвена ответили только результативным ударом от Ван Бергена.

Аякс после 25-и туров имеет 56 очков и делит первую строчку с АЗ.