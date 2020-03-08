Вышедший на замену Ляказетт принес победу Арсеналу в матче с Вест Хэмом (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии Арсенал - Вест Хэм.

В рамках 29-го тура АПЛ состоялось очередное лондонское дерби – Арсенал принимал Вест Хэм. У команды Артеты была хорошая возможность приблизиться в зону еврокубков в случае победы, но отчетный поединок, несмотря на нынешнюю силу "молотков", не стал легкой прогулкой для хозяев. Они даже едва не пропустили уже на второй минуте после удара Боуэна – на помощь Лено пришла штанга. Вскоре после этого Арсенал забрал мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля, но там у "канониров" ничего не получалось. Они, наоборот, позволили сопернику создать еще один опасный момент. Антонио ворвался в штрафную и решил поделиться с мячом со свободным Алле, но его пас оказался неточным.

Через несколько минут подопечные Артеты ответили своим опасным выпадом, который мог завершиться взятием ворот. но Крессвелл не дал этому случиться, бросившись под мяч после удара Озила. Далее команды по очереди перехватывали инициативу, нередко зарабатывая угловые, но их подачи ни к чему не приводили. Хозяева могли забить после розыгрыша стандарта, когда Обамеянг выложил мяч на голову Папастатопулосу, но грек пробил в перекладину. Арсенал продолжал много владеть мячом на чужой половине поля, время от времени отдавая его сопернику. Пепе часто брал игру на себя не боясь идти в обводку в борьбе с 2-3 оппонентами, но в конечном счете это не приносило пользы его команде.

Под занавес первой половины встречи подопечные Дэвида Мойеса были очень близки к забитому голу после подачи углового, но снова подвела реализация – Антонио не попал по воротам с метра после скидки Диопа. До завершения первой 45-минутки команды заработали еще по угловому, но до ударов по воротам дело уже не дошло. Перед свистком на перерыв хозяева претендовали на назначение пенальти после падения Нкетиа в штрафной площади, но главный арбитр призвал Эдди подниматься с газона. Коллективы отправились отдыхать, так и не открыв счет.

После возобновления игры хозяева снова завладели игровым и территориальным преимуществом, намереваясь забить быстрый гол. Это могло случиться благодаря классному проходу Сака с пасом на Нкетиа, но Эдди не удалось протолкнуть мяч мимо Фабиански. Через несколько минут забить могли уже гости, но Антонио упустил свой очередной шанс — Мичейл с близкого расстояния пробил прямо в Лено. Артета понял, что в этом матче пользы от Нкетиа не так уже и много, поэтому он выпустил на поле Ляказетта, который впоследствии принес команде пользу.

С появлением французского нападающего игра "канониров" принципиально не изменилась. Они продолжали много владеть мячом, однако им по-прежнему не хватало идеи в последней трети поля. В одном из эпизодов Ляказетт все же вскрыл оборону пасом на Озила, но Месут не пробил по воротам, решив дождаться Александра и вернуть ему мяч, но эта идея оказалась провальной. На 78-й минуте Арсеналу наконец-то удалось забить, правда сперва гол не был засчитан. Ляказетт отправил мяч в сетку после скидки Озила, после чего был зафиксирован офсайд, но система VAR помогла установить, что все было в рамках правил — 1:0.

Через несколько минут после пропущенного гола подопечные Мойеса могли восстановить паритет, но Лено не дал этому случиться. Голкипер Арсенала отразил удар Алле в падении после заброса Боуэна. Чуть позже отличиться мог Форнальс — Пабло пробил в касание после подачи на дальнюю штангу, а его тезка Мари пришел на помощь Лено, не дав мячу долететь до ворот. До окончания встречи "молотки" отчаянно пытались спастись, оккупировав чужую половину поля, но больше создали ни одного опасного момента. Хозяева удержали минимальное преимущество в счете и отпраздновали непростую победу

В 30-м туре Арсенал отправится в гости к Брайтону, а Вест Хэм примет Вулверхэмптон. А посреди недели "канонирам" еще предстоит сыграть перенесенный матч с Манчестер Сити.

Арсенал - Вест Хэм 1:0

Гол: Ляказетт, 78

Арсенал: Лено — Папастатопулос, Давид Луис, Мари, Сака — Себальос, Джака — Пепе (Нельсон, 69), Озил (Бельерин, 89), Обамеянг — Нкетиа (Ляказетт, 60)

Вест Хэм: Фабиански — Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Нобл (Соучек, 81) — Боуэн (Снодграсс, 90), Форнальс (Фелипе Андерсон, 87), Антонио — Алле

Предупреждения: Папастатопулос — Форнальс, Антонио