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Колос - Шахтер: Горняки сыграют боевым составом

Колос - Шахтер: Горняки сыграют боевым составом
16:23 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура УПЛ Колос - Шахтер.

В поединке с участие действующего чемпиона Украинской Премьер-лиги главное внимание чуть ли не впервые будет приковано не к игрокам донецкого Шахтера. Колос из Ковалевки, дебютант УПЛ в этом сезоне, будет отставить свое право присоединиться к числу сильнейших команд страны во втором этапе розыгрыша национального первенства.

На предстоящую игру со стороны Руслана Костышина мы увидели лишь одну замену, если брать в сравнение игру прошлого тура против киевского Динамо (2:0): Милько заменил Задою на позиции центрального атакующего полузащитника.

В тоже время, близость первой игры против немецкого Вольфсбурга не оставляет для Луиша Каштру пространства для маневра, поэтому Шахтер вновь сыграет в своем сильнейшем составе, за исключением Тараса Степаненко, место которого в опорной зоне займет Маркос Антонио.

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский — Ильин, Милько, Вильхамссон — Лысенко.

Запасные: Яшков, Максименко, Черноморец, Бондаренко, Морозко, Кожушко, Сорокин.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Тайсон, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Шевченко, Бондарь, Дентиньо, Вакула, Болбат, Бондаренко, Сикан.

Матч Колос — Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени.

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