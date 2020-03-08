Три гола и три удаления: Днепр-1 разгромил Мариуполь (Видео)

Новости спорта:В рамках 22-го тура УПЛ Днепр-1 принимал Мариуполь, который сохранял шансы на попадание в первую шестерку по итогам первой части чемпионата.

Для этого гостям нужно было надеяться на поражение Колоса в матче с Шахтером и, при этом, сыграть хотя бы вничью в своем поединке. Подопечные Александра Бабича активно начали встречу, завладев игровым преимуществом, но до остроты у ворот Клищука дело не доходило. Со временем хозяева перехватили инициативу и много владели мячом, однако и они не были успешны в последней трети поля. В таком случае, надежды была на стандартные положения. Но их подачи ни к чему не приводили.

В середине первого тайма шансы Мариуполь на успех в этой встрече пошатнулись, поскольку он остался в численном меньшинстве. Главный арбитр сперва показал Чоботенко желтую карточку за грубый фол против Вакулко, но затем после просмотра видеоповтора удалил защитника с поля. Оставшись вдесятером, приазовцы сосредоточились на оборонительных действиях, а подопечные Дмитрия Михайленко пошли вперед большими силами. Несмотря на серьезное давление на чужую штрафную, Днепр-1 не создавал опасных моментов, так что Гальчуку не приходилось серьезно вступать в игру.

Ближе к окончанию первой 45-минутки гости потеряли еще одного игрока, оставшись вдевятером. Яворский получил вторую желтую карточку и раньше времени отправился в раздевалку. Днепряне получили еще больше шансов на победу, продолжая атаковать. Булеца дважды мог вывести свою команду вперед ударами из-за пределов штрафной, но первому немного не хватило точности, а со вторым справился Гальчук. Днепру-1 не удалось дожать соперника до перерыва, так что команды отправились отдыхать с "нулями" на табло.

Сразу же после возобновления игры Михайленко выпустил на поле Чичикова, который должен должен был помочь своей команде вскрыть оборону соперника. Алексей впоследствии принес пользу своей команде, но сперва он пребывал в тени. На первом плане был Булеца, который при любой удобной для себя возможности пробивал по воротам с разных дистанций, игнорируя партнеров по команде. Выстрела Сергея, при этом, каждый раз были неточными. Не удавалось забить и после подач со стандартов — игроки Мариуполя постоянно выигрывали борьбу на втором этаже.

В середине второй половины встречи днепряне таки дожали соперника, открыв счет. Адамюк скинул мяч на свободного Чичикова, а тот в падении пробил мимо Гальчука — 1:0. После забитого гола хозяева, естественно не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. Вскоре подопечные Бабича и вовсе остались ввосьмером — Игнатенко получил третью красную карточку, облегчив задачу для соперника. После этого приазовцам стало сложнее сдерживать атаки Днепра-1, что привело не к одному пропущенному голу.

На 81-й минуте Булеца таки отличился, нанеся безупречный прямой удар со штрафного — 2:0. В течение последующих двух минут Хобленко должен был доводить счет до разгромного, но упустил свои возможности забить. Сперва нападающий не смог протолкнуть мяч мимо Гальчука в ближнем бою, а затем промахнулся с близкого расстояния, пробив выше ворот. Затем шанс оформить дубль упустил Булеца — Сергей пробил в штангу после паса Хобленко. На 88-й минуте хозяева таки довели счет до крупного — Чичиков получил мяч в штрафной, улучшил позицию и отправил мяч в сетку — 3:0. В оставшиеся минуты команды просто доигрывали матч, так что счет не претерпел изменений.

Мариуполь без шансов проиграл, не сумев воспользоваться поражением Колоса, поэтому вторую часть чемпионата подопечные Бабича проведут во второй шестерке. Компанию им составит и Днепр-1.

Короткий видеообзор матча:

Днепр-1 - Мариуполь 3:0

Голы: Чичиков, 68, 88, Булеца, 81

Днепр-1: Клищук — Адамюк, Сваток, Логинов, Полевой — Вакулко (Снижко, 64), Кравченко, Батагов (Чичиков, 46), Булеца — Хобленко, Супряга (Коркишко, 69)

Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский, Дава — Кирюханцев, Мишнев, Игнатенко, Федорчук, Горбунов (Полегенько, 69) — Кулаков (Тищенко, 46), Топалов (Фомин, 60)

Предупреждения: Кравченко — Игнатенко, Яворский, Мишнев

Удаления: Чоботенко, 23 (грубая игра), Яворский, 39 (повторное предупреждение), Игнатенко, 75 (повторное предупреждение)