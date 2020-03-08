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Бавария победила Аугсбург в матче Бундеслиги

Бавария победила Аугсбург в матче Бундеслиги
20:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Завершился поединок 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Баварии принимала на своем стадионе Аугсбург.

Мюнхенский гранд владел преимуществом на протяжении всего матча, что отразилось на конечном результате встречи. Сперва Томас Мюллер на 53-минуте реализовал свой момент, а после Лео Горецка закрепил преимущество Баварии в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, подопечные Ханса-Дитера Флика оторвались от дортмундской Боруссии в турнирной таблице на четыре пункта, закрепив лидерство в чемпионате Германии.

Бавария - Аугсбург 2:0

Гол: Мюллер, 53, Горецка, 90+1

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Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Алькантара (Мартинес, 85), Мюллер - Гнабри, Зиркзее (Горецка, 70), Коутиньо (Лукас, 85)

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Гауэлеу, Едвай (Удуохай, 80), Яго - Хедира, Байер, Левен (Финнбогасон, 76) - Рихтер, Нидерлехнер, Макс (Варгас, 67)

Предупреждение: Алькантара

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