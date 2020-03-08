Завершился первый этап УПЛ 2019/20: турнирные расклады

Новости спорта:Сегодня, 8 марта, состоялись заключительные матчи 22-го тура чемпионата Украины по футболу.

Завершились поединки первого этапа украинской Премьер-лиги, по итогам которых сформировались составы групп, одна из которых продолжит бороться за чемпионство и еврокубки, а другая — за сохранение прописки в первенстве Украины.

Таким образом, из-за разгромного поражения от Днепра-1 (3:0), Мариуполь оказался вне топ-6, а ковалевский Колос, несмотря на проигрыш в матче с Шахтером (3:4), сохранил шестую строчку в турнирной таблице.

Состав первой шестерки:

1. Шахтер Донецк — 59 очков

2. Динамо Киев — 45 очков

3. Заря Луганск — 43 очка

4. Десна Чернигов — 42 очка

5. Александрия — 37 очков

6. Колос Ковалевка — 26 очков

Состав второй шестерки:

7. Днепр-1 — 25 очков

8. Мариуполь — 25 очков

9. ПФК Львов — 20 очков

10. Ворскла Полтава — 20 очков

11. Олимпик Донецк — 18 очков

12. Карпаты Львов — 13 очков

Напомним, ранее стало известно расписание матчей второго этапа украинской Премьер-лиги.