"Ювентус" обыгрывает "Интер" и выходит на первое место в Серии А

Новости спорта:"Ювентус" на пустом стадионе обыграл "Интер".

Матч сыграли на пустом стадионе из-за эпидемии коронавируса в Италии.

В центральном матче 26-го тура футбольного чемпионата Италии (Серия А) «Ювентус» обыграл на своем поле «Интер» 2:0, сообщает Укринформ.

В Турине сыграли фактически главный матч второго круга Серии А. На пустом стадионе «Ювентус» обыграл главного конкурента в чемпионской гонке - миланский «Интер» 2:0. В составе «Юве» мячи забили Рэмзи и Дибала.

«Ювентус» набрал 63 очка и вновь возглавил турнирную таблицу Серии А. На втором месте «Лацио» - 62 очка. «Интер» на третьей позиции - 54 очка.