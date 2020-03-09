Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Завершился первый этап УПЛ 2019/20: турнирные расклады
Завершился первый этап УПЛ 2019/20: турнирные расклады
Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
Manchester is red: как МЮ уничтожил Сити в дерби (Видео)
Manchester is red: как МЮ уничтожил Сити в дерби (Видео)
Бондаренко завоевала титул парного турнира в Монтерее (Видео)
Бондаренко завоевала титул парного турнира в Монтерее (Видео)

"Евробляха": новичок Зари Цыганикс рассказал об адаптации в команде

"Евробляха": новичок Зари Цыганикс рассказал об адаптации в команде
10:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Футболист перебрался в Украину из Латвии.

Зимний новичок луганской Зари Андрейс Цыганикс признался, что партнеры по команде называют его "Евробляхой", и рассказал, как он на это реагирует.

"Подкалывали с самого начала. Я с Латвии, а вы знаете, что из Латвии машины возят – меня "Евробляхой" называют. Кто-то возит, а я еще не собираюсь привозить.

У меня даже номерной знак латвийский повесили в раздевалке – круто сделали. Там написано "Цыга 97" – короче, реально пацаны делают очень смешно, прикалываются надо мной конкретно.

Главное – близко к сердцу не принимать, потому что это все позитивно. В этом и есть кайф в футболе, когда ты новый приходишь – это все нужно быстренько принять, понять, влиться в коллектив, выходить на поле и помогать команде двигаться вперед к поставленным целям", - признался Цыганикс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Андрейс Цыганикс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три гола и три удаления: Днепр-1 разгромил Мариуполь (Видео)
02 Шахтер и Колос забили семь голов на двоих в матче УПЛ (Видео)
03 Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
04 Завершился первый этап УПЛ 2019/20: турнирные расклады
05 Мадридский "Реал" сенсационно проиграл "Бетису"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь