Куртуа получил болезненную травму в матче Примеры

Новости спорта:Тибо Куртуа получил травму паха в матче чемпионате Испании против Бетиса.

Вратарь Реала Тибо Куртуа получил травму паха в матче чемпионате Испании против Бетиса (1:2).

В ближайшее время бельгийцу предстоит пройти обследование, но, по предварительной информации, он пропустит несколько недель.

В нынешнем сезоне Куртуа сыграл в 32 матчах за Реал во всех турнирах, пропустив 26 мячей.

Судя по всему, бельгийский голкипер не поможет Реалу в ближайшем матче Примеры против Эйбара, а также в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, которая состоится через неделю, 17 марта.

После 27 туров Реал занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от Барселоны на два очка.