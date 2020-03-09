Баскетбольный прыжок, легенда четырех клубов и просто великий игрок: Роналду сыграл 1000 матчей в карьере (Видео)

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13:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальцу покорилось историческое достижение.

Звезда туринского Ювентуса провел тысячный матч за карьеру. Случилось это вчера, 8 марта, в победной игре с Интером.

Португалец выступал за Спортинг, МЮ, Реал, Ювентус, а также сборную Португалии.

Больше всего он провел матчей именно за мадридский клуб, где за 438 матчей во всех турнирах забил аж 450 голов.

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Полноценной звездой он стал ещё в МЮ, в составе которого в 2008 году получил свой первый Золотой мяч. Случилось это из-за успешной игры в Лиге чемпионов, в которой английский клуб праздновал победу.

Почти два года назад игрок решился на новый вызов и перешел в Ювентус. В Серии А он, безусловно, главная звезда. Иногда ему удается забивать настоящие шедевры, как вот в игре против Сампдории. Криштиану всегда славился своим прыжком, в том матче он показал его во всей красе.

Является он и настоящим лидером своей сборной, проведя за неё аж 164 игры. 99 раз соперники португальцев доставали мяч из сетки своих ворот от легендарного спортсмена. 

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Криштиану Роналду, Реал, Серия А, Ювентус, Примера, Новости спорта, Новости футбола, Спортинг.
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