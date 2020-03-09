Коронавирус может помешать проведению матча Франция - Украина

Новости спорта:Ближайший поединок нашей национальной команды вполне может состояться за закрытыми дверьми.

Во Франции запретили все массовые мероприятия больше 1000 человек, чтобы помешать распространению коронавируса Covid-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Исключение будет делаться только для "полезных для национальной жизни событий" – например, демонстраций и экзаменов, уточняет Deutsche Welle. Матч Франция – Украина, запланированный на 27 марта в Париже, под эту категорию не подпадает. Существует вероятность, что он пройдет за закрытыми дверьми, если меры предосторожности не будут отменены за оставшиеся две с половиной недели.

Так, сегодня стало известно, что ПСЖ сыграет ответный поединок Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии без зрителей. Ранее из соображений предосторожности была отменена выездная игра парижан со Страсбуром.

В итальянской Серии А планируют проводить матчи при пустых трибунах как минимум до 3 апреля, чтобы не допустить распространение коронавируса. Однако есть вероятность, что от них вообще откажутся – на таком варианте вчера настаивало министерство спорта, но футбольные власти приняли решение сыграть.