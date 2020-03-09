Украинский игрок перешел в европейский чемпионат

Новости спорта:Александр Насонов продолжит карьеру в чемпионате Молдовы.

Как стало известно Sport Srena, бывший защитник ПФК Львов Александр Насонов переходит в молдавскую Сперанцу.

Насонов находится без клуба с октября. В нынешнем сезоне защитник принял участие в двух матчах Львова в чемпионате Украины: Александр сыграл против Олимпика (0:1) и Десны (1:4).

За свою карьеру Насонов выступал за Арсенал-Киев, Мариуполь, Волынь, донецкий Металлург и другие клубы. Защитник также играл в составе сборных Украины U-19 и U-21.

Сперанца в сезоне 2019 года заняла 6-е место в чемпионате Молдовы. Новый сезон в Национальном дивизионе начнется 14 марта.