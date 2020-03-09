"Твои дни сочтены": Моуриньо угрожал Фреду в МЮ

Новости спорта:Год назад атмосфера в МЮ была, мягко говоря, не очень хорошей.

Многие эксперты считают экс-полузащитника "Шахтера" Фреда лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас. Но как оказывается, бразилец мог покинуть Манчестер еще позапрошлой зимой.

Во время матча с "Валенсией" в Лиге чемпионов (1:2) 12 декабря 2018-го Фред был заменен на 57-й минуте. Когда игрок покидал поле, тогдашний наставник МЮ Моуринью подошел к нему и пригрозил, что "Твои дни в клубе сочтены". Об этом информирует The Sun со ссылкой на Telegraph.

Реальность оказалась немного другой. 16 декабря МЮ проиграл еще и "Ливерпулю" (1:3), Моуринью на следующий день уволили, а теперь он работает в "Тоттенхэме". Фред же остался в команде и сейчас является ее ключевым игроком.

Напомним, бразильский полузащитник Фред был назван болельщиками "Манчестер Юнайтед" лучшим игроком января.