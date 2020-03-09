Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)

Новости спорта:Известный в прошлом голландский футболист Рой Макай празднует 45-летие.

Сегодня, 9 марта, свое 45-летие отмечает известный форвард 00-х Рой Маккай.

Голландец начал карьеру в Витессе, где был настоящим лидером и некоторое время был напарником украинца Евгения Левченко. Затем его заметил середняк Примеры Тенерифе.

Спустя сезон он перешел в более солидный Депортиво, который на стыке веков был очень серьезной командой, постоянно играющей в Еврокубках.

Спустя пять лет выступлений он перешел в Баварию. В мюнхенском коллективе нападающий четыре года был несомненным игроком стартового состава. Последние три года карьеры провел на родине, играя за Фейенорд. В 2010 году повесил бутсы на гвоздь.

За сборную Нидерландов сыграл 43 поединка, в которых шесть раз поражал ворота соперника. К слову, сегодня празднует такой же юбилей известный аргентинец Хуан Верон.