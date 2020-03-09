Клуб Бундеслиги уволил тренера

Новости спорта:Мартин Шмидт больше не главный тренер Аугсбурга.

Мартин Шмидт уволен с поста главного тренера Аугсбурга. Руководство клуба решило расстаться с 52-летним швейцарским наставником из-за неудовлетворительных результатов команды. Имя нового тренера Аугсбурга пока не сообщается.

Шмидт возглавил Аугсбург в апреле прошлого года. Под его руководством клуб Бундеслиги провел 32 матча — девять побед, семь ничьих и 16 поражений.

Аугсбург не побеждает уже в пяти матчах Бундеслиги подряд. На прошлой неделе команда Шмидта проиграла Баварии (0:2).

В турнирной таблице Бундеслиги Аугсбург идет на 14-й позиции, набрав 27 очков в 25 турах. В следующем матче 15 марта Аугсбург дома примет Вольфсбург.