Лучшая молодая футболистка Украины отправилась покорять США

Новости спорта:Юлия Христюк со следующего сезона будет выступать за команду Old Dominion University.

Футболистка Юлия Христюк со следующего сезона будет выступать за команду Old Dominion University университета Вирджинии.

"Сбылась моя мечта. Я официально подписала соглашение с Old Dominion University. Хочу поблагодарить свою семью за поддержку и веру в меня.

Также благодарю свою команду и тренера Александра Дудника, без которых это было бы невозможно", - рассказала Христюк vlasno.info.

"За возможность играть и учиться в США благодарю семьи Николь Козловой и в первую очередь её отца. Они выбрали меня на этот проект и помогали во всем. В частности, способствовали в подготовке к тестам по английскому языку, а также демонстрировали мое видео с матчей тренерам университетской команды".