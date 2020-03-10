Барселона нацелилась на защитника Бетиса

Новости спорта:Игрок провел 15 лет в структуре Блаугранас.

Защитник Бетиса Марк Бартра не исключает своего возвращения в Барселону. 29-летний воспитанник Гранатовых намерен вновь стать игроком каталонского клуба.

«На данный момент я полностью сосредоточен на выступлениях в составе Бетиса, но я никогда не исключал возможное возвращение в Барселону. Там я провел 15 прекрасных лет, я всегда пристально слежу за выступлениями команды».

«Мой контракт с Бетисом? Он действует до 2023 года. Бетис — проект стабильности и роста. Здесь я чувствую себя как дома».

Бартра — воспитанник Барселоны. В первой команде Гранатовых Марк провел в общей сложности 103 матча, забив шесть голов. Испанец покинул Барселону летом 2016 года, перейдя в Боруссию Д за 8 миллионов евро.

В начале 2018 года Бартра вернулся в Ла Лигу, подписав долгосрочный контракт с Бетисом. Клаусула игрока составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету защитника 26 матчей во всех турнирах и два гола в составе Бетиса.

Бетис на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги.