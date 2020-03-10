Скачать
Вторник, 10.03.2020
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)

Барселона нацелилась на защитника Бетиса

Барселона нацелилась на защитника Бетиса
09:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Игрок провел 15 лет в структуре Блаугранас.

Защитник Бетиса Марк Бартра не исключает своего возвращения в Барселону. 29-летний воспитанник Гранатовых намерен вновь стать игроком каталонского клуба.

«На данный момент я полностью сосредоточен на выступлениях в составе Бетиса, но я никогда не исключал возможное возвращение в Барселону. Там я провел 15 прекрасных лет, я всегда пристально слежу за выступлениями команды».

«Мой контракт с Бетисом? Он действует до 2023 года. Бетис — проект стабильности и роста. Здесь я чувствую себя как дома».

Бартра — воспитанник Барселоны. В первой команде Гранатовых Марк провел в общей сложности 103 матча, забив шесть голов. Испанец покинул Барселону летом 2016 года, перейдя в Боруссию Д за 8 миллионов евро.

В начале 2018 года Бартра вернулся в Ла Лигу, подписав долгосрочный контракт с Бетисом. Клаусула игрока составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету защитника 26 матчей во всех турнирах и два гола в составе Бетиса.

Бетис на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, ФК Бетис, Новости футбола, Марк Бартра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок сборной Украины оштрафован на приличную сумму из-за драки (Видео)
02 Названа зарплата Хачериди в Динамо-Брест
03 Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
04 Чемпион мира отказался от боя с Альваресом
05 Чигринский не хочет продлевать контракт с АЕКом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь