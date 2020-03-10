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ПСЖ намерен купить лидера Лацио

ПСЖ намерен купить лидера Лацио
11:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:ПСЖ заинтересован в трансфере полузащитика Лацио Сергея Милинковича-Савича.

ПСЖ заинтересован в трансфере полузащитика Лацио Сергея Милинковича-Савича. Римляне намерены выручить за игрока не менее 100 миллионов евро.

Отмечается, что представители французского клуба уже провели предварительные переговоры с руководством Лацио.

Напомним, что в услугах игрока также был заинтересован Челси. Руководство Синих готово осуществить трансфер Милинковича-Савича ближайшим летом. Ориентировочная сумма за переход хавбека может составить минимум 75 миллионов евро без учета бонусных выплат.

Прошлых летом в услугах Милинковича-Савича были заинтересованы Манчестер Юнайтед и Интер.

В текущем сезоне полузащитник провел в составе Лацио 31 матч во всех турнирах, забив пять голов.

Лацио на данный момент занимает второе место в Серии А, отставание от лидера Ювентуса составляет одно очко.

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ПСЖ, ФК Лацио, Футбол, Новости футбола, Сергей Милинкович-Савич.
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