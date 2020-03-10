ПСЖ намерен купить лидера Лацио

Новости спорта:ПСЖ заинтересован в трансфере полузащитика Лацио Сергея Милинковича-Савича.

ПСЖ заинтересован в трансфере полузащитика Лацио Сергея Милинковича-Савича. Римляне намерены выручить за игрока не менее 100 миллионов евро.

Отмечается, что представители французского клуба уже провели предварительные переговоры с руководством Лацио.

Напомним, что в услугах игрока также был заинтересован Челси. Руководство Синих готово осуществить трансфер Милинковича-Савича ближайшим летом. Ориентировочная сумма за переход хавбека может составить минимум 75 миллионов евро без учета бонусных выплат.

Прошлых летом в услугах Милинковича-Савича были заинтересованы Манчестер Юнайтед и Интер.

В текущем сезоне полузащитник провел в составе Лацио 31 матч во всех турнирах, забив пять голов.

Лацио на данный момент занимает второе место в Серии А, отставание от лидера Ювентуса составляет одно очко.