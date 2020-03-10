Украинцы в АПЛ: Зинченко стабилен, Ярмоленко - значительно подешевел

Новости спорта:Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков АПЛ.

Интернер-портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков АПЛ.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко подешевел на 3 миллиона евро и теперь вместо 15 миллионов его стоимость составляет 12.

Что касается полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко, то его стоимость не изменилась - 30 миллионов евро.

Топ-5 рейтинга самых дорогих игроков АПЛ выглядит следующим образом:

1. Рахим Стерлинг - 160 млн евро

2. Кевин де Брюйне - 150 млн евро

3. Мохамед Салах - 150 млн евро

4. Харри Кейн - 150 млн евро

5. Садьо Мане - 150 млн евро

Напомним, что Андрей Ярмоленко после травмы находится на восстановлении, однако уже близок к возвращению на поле.