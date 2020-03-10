Украинцы в АПЛ: Зинченко стабилен, Ярмоленко - значительно подешевел

Интернер-портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков АПЛ.
Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко подешевел на 3 миллиона евро и теперь вместо 15 миллионов его стоимость составляет 12.
Что касается полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко, то его стоимость не изменилась - 30 миллионов евро.
Топ-5 рейтинга самых дорогих игроков АПЛ выглядит следующим образом:
1. Рахим Стерлинг - 160 млн евро
2. Кевин де Брюйне - 150 млн евро
3. Мохамед Салах - 150 млн евро
4. Харри Кейн - 150 млн евро
5. Садьо Мане - 150 млн евро
Напомним, что Андрей Ярмоленко после травмы находится на восстановлении, однако уже близок к возвращению на поле.