Скачать
Вторник, 10.03.2020
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)

Украинцы в АПЛ: Зинченко стабилен, Ярмоленко - значительно подешевел

Украинцы в АПЛ: Зинченко стабилен, Ярмоленко - значительно подешевел
12:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков АПЛ.

Интернер-портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков АПЛ.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко подешевел на 3 миллиона евро и теперь вместо 15 миллионов его стоимость составляет 12.

Что касается полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко, то его стоимость не изменилась - 30 миллионов евро.

Топ-5 рейтинга самых дорогих игроков АПЛ выглядит следующим образом:

1. Рахим Стерлинг - 160 млн евро

2. Кевин де Брюйне - 150 млн евро

3. Мохамед Салах - 150 млн евро

4. Харри Кейн - 150 млн евро

5. Садьо Мане - 150 млн евро

Напомним, что Андрей Ярмоленко после травмы находится на восстановлении, однако уже близок к возвращению на поле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок сборной Украины оштрафован на приличную сумму из-за драки (Видео)
02 Названа зарплата Хачериди в Динамо-Брест
03 Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
04 Чемпион мира отказался от боя с Альваресом
05 Зинченко - о матче с МЮ: Футбол - это не только про владение, но и голы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь