Реал нашел звездную альтернативу Зидану

Новости спорта:Реал рассматривает возможность назначения Почеттино в конце сезона.

Руководство мадридского Реала готов назначить на пост тренера экс-коуча Тоттенхэма Маурисио Почеттино, если нынешний наставник команды Зинедин Зидан не выиграет Ла Лигу и вылетит с Лиги чемпионов.

Несмотря на поддержку француза со стороны президента Реала Флорентино Переса, все же клуб рассматривает возможность с приглашением аргентинца. Еще один кандидат — Массимиллиано Аллегри.

Ранее уже сообщалось, что представители Реала и вовсе связывались с Почеттино, желая опередить ПСЖ, который также заинтересован в услугах специалиста.

Сам Маурисио Почеттино хочет возглавить мадридцев, из-за чего месяц назад отклонил предложение Барселоны, зная, что это закроет ему дверь в Реал.

На данный момент мадридцы находятся на втором месте турнирной таблицы Примеры, а в первом матче 1/8 финала ЛЧ команда Зидана проиграла Манчестер Сити (1:2).