Жена Виллиана проговорилась об уходе футболиста из Челси

Новости спорта:Ванесса Мартинс опубликовала видео в лифте со своими дочерьми.

Жена бразильского вингера Челси Виллиана в сторис в Instagram намекнула на уход мужа с команды.

Ванесса Мартинс сняла видео в лифте со своими дочерьми, в котором обронила слова, что "их дни сочтены" и "все непросто".

Видео было снято перед матчем Челси с Эвертоном на Стемфорд Бридж.

"Едем на матч, ситуация непростая, дни сочтены. Но Бог с нами". Затем она спросила дочь, любит ли она Лондон, на что та ответили "да".

У Виллиана этим летом заканчивается контракт с Челси и клубы не могут договориться о его продлении. 31-летний футболист хочет контракт на три года, тогда как Челси не заключает контракты более чем на год с футболистами, которым исполнилось 30 лет.

Уход с Челси не означает, что Виллиан покинет Лондон – игрок может оказаться в Тоттенхэме или Арсенале.