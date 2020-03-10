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Мировое соглашение между ФИФА и Платини сорвалось

Мировое соглашение между ФИФА и Платини сорвалось
21:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бывший президент ФИФА Блаттер незаконно совершил платеж в пользу француза.

Слушание, на котором рассматривалось мировое соглашение между ФИФА и бывшим главой УЕФА Мишелем Платини 11 февраля, закончилось безрезультатно. Адвокат француза сообщил, что его клиент не собирается возвращать Федерации 2 миллиона швейцарских франков.

Слушание последовало за судебным иском, который подала ФИФА в швейцарский суд против бывшего президента Зеппа Блаттера и экс-главы УЕФА Платини. Блаттер перевел платеж 2 миллиона франков на счет француза в 2011 году якобы за консультативную работу, завершенную в 2002 году.

«Процедура была обязательной, но бессмысленной, поскольку позиции сторон урегулированы. Если дело дойдет до финальной стадии, швейцарский суд должен будет принять решение о легитимности платежа», — отметил адвокат Платини Винсент Солари.

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Впоследствии оба высокопоставленных функционера были отстранены от футбола на восемь лет. В результате апелляций срок дисквалификации Блаттера урезали до шести лет, Платини — до четырех лет.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1988 по 2015 год. Платини был президентом УЕФА с 2007 по 2015 год.

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УЕФА, ФИФА, Коррупция, Мишель Платини.
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