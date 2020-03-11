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Сумасшедшая "перестрелка" Валенсии и Аталанты в Лиге чемпионов (Фото, Видео)

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Сумасшедшая "перестрелка" Валенсии и Аталанты в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
07:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Аталанта Руслана Малиновского вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Аталанта в невероятном стиле разобралась с Валенсией в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3).

После уверенной домашней победы (4:1) бергамаски очень быстро забили и на Месталье. В дебюте ответной встречи с пенальти забил Йосип Иличич.

Вскоре Кевин Гамейро сравнял счет, однако в конце первого тайма Иличич снова реализовал пенальти и снял все вопросы о победителе противостояния.

Во втором тайме команды продолжили голевую феерию: сперва второй дубль в матче оформил Гамейро, а затем Валенсия впервые в дуэли вышла вперед благодаря точному удару Феррана Торреса. Однако потом настал звездный час Иличича — словенец забил еще дважды и принес Аталанте заслуженную победу и выход в четвертьфинал.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на замену на 78-й минуте при счете 3:3.

Обзор матча:

По итогам двух матчей команда Джан Пьеро Гасперини забила Валенсии 8 мячей. Аталанта пробилась в восьмерку сильнейших команд в Лиге чемпионов впервые в истории.

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ФК Валенсия, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол.
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