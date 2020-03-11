Мбаппе вынужденно прошел тест на коронавирус

Новости спорта:Форвард пропустил тренировку команды в понедельник из-за боли в горле.

Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе во вторник, 10 марта, прошел тест на коронавирус. Форвард жаловался на боли в горле, из-за чего не тренировался с понедельника.

Предварительное обследование выявило сильную стенокардию. Форвард прошел тест на коронавирус в качестве меры предосторожности. Результаты проверки будут известны к утру среды.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 32 матча за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 30 голами и 17 результативными передачами.

Матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд пройдет 11 марта в Париже. Поединок состоится при пустых трибунах из-за распространения коронавируса.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Д дома обыграла ПСЖ со счетом 2:1.