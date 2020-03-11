Покер Иличича - в обзоре матча Валенсия - Аталанта (Видео)

Новости спорта:Аталанта в результативном матче обыграла Валенсию и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Аталанта в результативном поединке взяла верх над Валенсией – 4:3. Все четыре гола за бергамасков забил Йосип Иличич, ставший первым, кто отметился четырьмя мячами на выезде в плей-офф Лиги чемпионов.

В составе Валенсии дубль на счету Гамейро, еще один точный удар на счету Торреса.

Обзор матча:

Валенсия — Аталанта 3:4 (первый матч — 1:4)

Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 — Иличич, 3 (с пенальти), 43 (с пенальти), 71, 82

Валенсия: Силлессен — Васс, Коклен (Черышев, 74), Диакаби (Гедеш, 46), Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — Родриго (Флоренци, 79), Гамейро

Аталанта: Спортьелло — Джимсити, Кальдара, Паломино — Хатебур, де Роон (Сапата, 45), Фройлер, Госенс — Пашалич (Тамезе, 83) — Иличич, А. Гомес (Малиновский, 78)