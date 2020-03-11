Скачать
Среда, 11.03.2020
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей
Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей

Покер Иличича - в обзоре матча Валенсия - Аталанта (Видео)

Покер Иличича - в обзоре матча Валенсия - Аталанта (Видео)
08:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аталанта в результативном матче обыграла Валенсию и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Аталанта в результативном поединке взяла верх над Валенсией – 4:3. Все четыре гола за бергамасков забил Йосип Иличич, ставший первым, кто отметился четырьмя мячами на выезде в плей-офф Лиги чемпионов.

В составе Валенсии дубль на счету Гамейро, еще один точный удар на счету Торреса.

Обзор матча:

Валенсия — Аталанта 3:4 (первый матч — 1:4)

Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 — Иличич, 3 (с пенальти), 43 (с пенальти), 71, 82

Валенсия: Силлессен — Васс, Коклен (Черышев, 74), Диакаби (Гедеш, 46), Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — Родриго (Флоренци, 79), Гамейро

Аталанта: Спортьелло — Джимсити, Кальдара, Паломино — Хатебур, де Роон (Сапата, 45), Фройлер, Госенс — Пашалич (Тамезе, 83) — Иличич, А. Гомес (Малиновский, 78)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Валенсия, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моралес: У Свитолины нет украинской идентификации
02 Жена Виллиана проговорилась об уходе футболиста из Челси
03 Сумасшедшая "перестрелка" Валенсии и Аталанты в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
04 Швед может уйти из Селтика
05 Клопп разозлился из-за вопроса о коронавирусе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь