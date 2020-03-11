Бильярд от Забитцера, скорострельность Форсберга: обзор матча Лейпциг - Тоттенхэм (Видео)

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг на своем поле принимал Тоттенхэм.
Еще в первом тайме, в целом, исход встречи был ясен: "быки" забили два гола усилиями Забитцера, а во втором тайме окончательный счет в матче установил Форсберг.
Обзор матча:
РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0 (первый матч – 1:0)
Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиэле (Адамс, 56), Лаймер, Забитцер (Форсберг, 87), Анхелиньо — Нкунку (Айдара, 59), Шик, Вернер.
Тоттенхэм: Льорис — Орье (Фэган-Уолкот, 90+1), Альдервейрельд, Танганга, Сессеньон — Дайер, Уинкс — Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Алли, Ламела — Моура.