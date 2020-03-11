Ливерпуль - Атлетико: на кого ставят букмекеры в матче Лиги чемпионов

Новости спорта:Ливерпуль примет Атлетико в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль примет Атлетико в среду, 11 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

В первом матче, который состоялся в Мадриде 18 февраля, Атлетико обыграл Ливерпуль со счетом 1:0. Что касается предстоящего матча, то букмекеры считают явным фаворитом встречи “красных“.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Ливерпуля с коэффициентом 1.58, в то время как на подопечных Симеоне можно поставить с коэффициентом 6.70. Ничью здесь оценили в 3.95.

Проход Ливерпуля тут оценивается коэффициентом 2.02, на Атлетико Мадрид принимаются ставки - 1.85.