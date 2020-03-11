Шахтер отправился в Германию на матч Лиги Европы: список футболистов

Шахтер объявил имена 24 футболистов, которые отправились с командой на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.
Среди них оказались полузащитники Марлос и Алан Патрик, только накануне встречи вернувшиеся к тренировкам в общей группе.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;
Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Додо;
Полузащитники: Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Бондаренко, Фернандо;
Нападающие: Мораес, Сикан.
Матч между Шахтером и Вольфсбургом состоится завтра, 12 марта. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, встреча в Германии состоится без зрителей в связи с международной эпидемией коронавируса COVID-19.