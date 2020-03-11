Футболист Десны: Украина не готова к VAR

Новости спорта:Гуцуляк раскритиковал систему видеоповторов.

Полузащитник «Десны» Алексей Гуцуляк раскритиковал систему VAR, которая с нового сезона внедрена в УПЛ. Слова игрока приводит пресс-служба черниговского клуба.

«Я бы не сказал, что мой фол против Юрченко в матче с «Зарей» – это красная. Я играл в мяч, отдавал пас. Левая нога у меня уже была опорной: я должен был на нее встать, правая была в воздухе, поэтому так и получилось, что я наступил. Не хотел этого. Я не занимаюсь тем, чтобы травмировать кого-то намеренно. Специально я ничего не делал. Просто так получилось. Соперник не очень удачно вставил ногу.

Пока у нас не готовы к VAR ни судьи, ни все стадионы. Не может быть так, что в одном туре у кого есть VAR, а у кого-то – нет. Если VAR есть, то он должен быть на каждом матче всех команд. Потому что у кого-то с помощью VAR могут отобрать очки, а там, где эта система не работала...

Можно вспомнить наш матч с «Шахтером»: если бы VAR не было, мой гол был бы засчитан. Таких моментов много, поэтому считаю, что пока Украина не готова к VAR»,