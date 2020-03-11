Скачать
Среда, 11.03.2020
Мейвезер назвал лучших боксеров мира прямо сейчас
Мейвезер назвал лучших боксеров мира прямо сейчас
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей
Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей

Футболист Десны: Украина не готова к VAR

Футболист Десны: Украина не готова к VAR
13:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Десна

Новости спорта:Гуцуляк раскритиковал систему видеоповторов.

Полузащитник «Десны» Алексей Гуцуляк раскритиковал систему VAR, которая с нового сезона внедрена в УПЛ. Слова игрока приводит пресс-служба черниговского клуба.

«Я бы не сказал, что мой фол против Юрченко в матче с «Зарей» – это красная. Я играл в мяч, отдавал пас. Левая нога у меня уже была опорной: я должен был на нее встать, правая была в воздухе, поэтому так и получилось, что я наступил. Не хотел этого. Я не занимаюсь тем, чтобы травмировать кого-то намеренно. Специально я ничего не делал. Просто так получилось. Соперник не очень удачно вставил ногу.

Пока у нас не готовы к VAR ни судьи, ни все стадионы. Не может быть так, что в одном туре у кого есть VAR, а у кого-то – нет. Если VAR есть, то он должен быть на каждом матче всех команд. Потому что у кого-то с помощью VAR могут отобрать очки, а там, где эта система не работала...

Можно вспомнить наш матч с «Шахтером»: если бы VAR не было, мой гол был бы засчитан. Таких моментов много, поэтому считаю, что пока Украина не готова к VAR»,

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Десна, Алексей Гуцуляк, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моралес: У Свитолины нет украинской идентификации
02 Сумасшедшая "перестрелка" Валенсии и Аталанты в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
03 Жена Виллиана проговорилась об уходе футболиста из Челси
04 Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
05 Швед может уйти из Селтика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь