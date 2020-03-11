Скачать
Среда, 11.03.2020
Мейвезер назвал лучших боксеров мира прямо сейчас
Мейвезер назвал лучших боксеров мира прямо сейчас
Лидер Шахтера прооперирован в Лондоне
Лидер Шахтера прооперирован в Лондоне
В УЕФА отреагировали на слухи о переносе Евро-2020
В УЕФА отреагировали на слухи о переносе Евро-2020
Каршияка - Киев-Баскет: видео онлайн-трансляция матча
Каршияка - Киев-Баскет: видео онлайн-трансляция матча

Севилья не хочет встречаться с Ромой из-за коронавируса

Севилья не хочет встречаться с Ромой из-за коронавируса
14:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Футболисты испанского клуба боятся играть против римлян.

Футболисты Севильи отказываются проводить домашний матч с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает портал Calciomercato.

Игроки нервионцев боятся встречаться с "волками" из-за эпидемии коронавируса в Италии и сообщили о своем беспокойстве руководству клуба. Некоторые из футболистов также отказываются выступать в Ла Лиге.

Из-за закрытия воздушного сообщения между Италией и Испанией футболисты Ромы будут вынуждены сначала прилететь в португальский город Фару, а оттуда на автобусе добираться до Севильи.

Матч Севилья – Рома в Лиге Европы запланирован на четверг, 12 марта.

Два пенальти, четыре гола: обзор голевой перестрелки в матче Атлетико - Севилья (Видео)

Ранее сообщалось, что Хетафе отказывается лететь в Италию на матч с Интером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, Лига Европы, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, ЛЕ, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моралес: У Свитолины нет украинской идентификации
02 Сумасшедшая "перестрелка" Валенсии и Аталанты в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
03 Жена Виллиана проговорилась об уходе футболиста из Челси
04 В АПЛ готовят громкую тренерскую отставку
05 Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь