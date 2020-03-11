Минай - Ингулец: онлайн-трансляция матча Кубка Украины (Видео)

Новости спорта:Минай примет на своем поле Ингулец в матче четвертьфинала Кубка Украины

Волей жребия в четвертьфинале этого розыгрыша Кубка Украины сошлись Минай и Ингулец. Это означает, что в 1/2 финала точно сыграет представитель Первой лиги.

В прошлом сезоне Ингулец совершил настоящую сенсацию, пробившись в финал кубкового турнира, где уступил Шахтеру. В этом сезоне команде из поселка Петрово будет вполне по силам повторить свое достижение, но и Минай не намерен сдаваться без боя.

Трансляция матча:

Минай: Попович – Стасюк, Маткобожик, Допилка, Жичиков – Ткачук, Гавриленко – Араужо, Страшкевич, Карноза – Нуриев.

Ингулец: Шуст – Фатеев, Ковалев, Павлов, Синегуб – Коробка, Лупашко, Запорожец, Щедрый – Сичинава, Мишуренко.