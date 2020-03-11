Скачать
Среда, 11.03.2020
Мейвезер назвал лучших боксеров мира прямо сейчас
Мейвезер назвал лучших боксеров мира прямо сейчас
Лидер Шахтера прооперирован в Лондоне
Лидер Шахтера прооперирован в Лондоне
В УЕФА отреагировали на слухи о переносе Евро-2020
В УЕФА отреагировали на слухи о переносе Евро-2020
Каршияка - Киев-Баскет: видео онлайн-трансляция матча
Каршияка - Киев-Баскет: видео онлайн-трансляция матча

Минай - Ингулец: онлайн-трансляция матча Кубка Украины (Видео)

Минай - Ингулец: онлайн-трансляция матча Кубка Украины (Видео)
14:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Минай примет на своем поле Ингулец в матче четвертьфинала Кубка Украины

Волей жребия в четвертьфинале этого розыгрыша Кубка Украины сошлись Минай и Ингулец. Это означает, что в 1/2 финала точно сыграет представитель Первой лиги.

В прошлом сезоне Ингулец совершил настоящую сенсацию, пробившись в финал кубкового турнира, где уступил Шахтеру. В этом сезоне команде из поселка Петрово будет вполне по силам повторить свое достижение, но и Минай не намерен сдаваться без боя.

Трансляция матча:

Минай: Попович – Стасюк, Маткобожик, Допилка, Жичиков – Ткачук, Гавриленко – Араужо, Страшкевич, Карноза – Нуриев.

Ингулец: Шуст – Фатеев, Ковалев, Павлов, Синегуб – Коробка, Лупашко, Запорожец, Щедрый – Сичинава, Мишуренко. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Кубок Украины, ФК Ингулец, ФК Минай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моралес: У Свитолины нет украинской идентификации
02 Сумасшедшая "перестрелка" Валенсии и Аталанты в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
03 Жена Виллиана проговорилась об уходе футболиста из Челси
04 В АПЛ готовят громкую тренерскую отставку
05 Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь