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Рома не может вылететь в Севилью на матч Лиги Европы

Рома не может вылететь в Севилью на матч Лиги Европы
14:14 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер officialasroma

Новости спорта:Воздушное сообщение между Италией и Испанией закрыто из-за коронавируса.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Севильей и Ромой оказался под угрозой срыва — сообщает Football Italia.

Воздушное сообщение между Италией и Испанией закрыто из-за коронавируса, и в настоящий момент руководство римского клуба ведет переговоры с правительством по поводу предоставления чартеру "волков" возможности отправиться в Севилью.

Матч Севилья — Рома запланирован на четверг, 12 марта. Начало в 19:55 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Хетафе отказывается лететь в Италию на матч Лиги Европы.

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ФК Рома, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола.
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