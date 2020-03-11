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Ювентус хочет приобрести лучшего английского нападающего

Ювентус хочет приобрести лучшего английского нападающего
14:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гарри Кейн может пополнить ряды туринского клуба.

Руководство туринского "Ювентуса" рассматривает вариант с покупкой нападающего лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна, сообщает Tuttosport.

Действующие чемпионы итальянской Серии А заинтересованы также в приобретении форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, который проводит этот сезон в "Пари Сен-Жермен" на правах аренды.

"Тоттенхэм" оценивает Кейна в £ 150 млн (€ 172 млн). Ранее стало известно, что предстоящим летом нападающий рассмотрит вариант со сменой клуба. Одним из вариантов для англичанина является переход в "Манчестер Юнайтед".

Лидер Ювентуса был близок к переходу в МЮ

В нынешней кампании Гарри забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах английской Премьер-лиги. Ещё 6 голов 26-летний футболист записал в свой актив в 5 встречах Лиги чемпионов.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Гарри Кейн.
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