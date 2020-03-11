Матч Шахтер - Вольфсбург может быть перенесен

Новости спорта:Есть вариант, что матч будет сыгран в Киеве.

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер" состоится 12 марта в Вольфсбурге при пустых трибунах. А вот судьба ответного поединка на данный момент неизвестна. Он должен состояться 19 марта. Но где – пока что неизвестно.

Из-за введенного Кабмином трехнедельного карантина, ответная встреча "горняков" с "волками" тоже пройдет при пустых трибунах.

По информации Sport.ua, из-за этого "Шахтер" рассматривает возможность перенести матч из Харькова. В качестве замены называют Киев.

Ранее сообщалось, лидер Шахтера прооперирован в Лондоне.