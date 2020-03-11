Минай в серии пенальти выбил Ингулец и пробился в полуфинал Кубка Украины

Новости спорта:Минай выбил Ингулец из розыгрыша Кубка Украины 2019/20.

Минай открыл счет в матче с Ингульцом благодаря голу Глаголы, но гости отыгрались усилиями Мишуренко. Матч изобиловал карточками – 13 желтых карточек (одна из которых – тренеру Ингульца Сергею Лавриненко) и три красных.

В серии пенальти команды исполнили по девять ударов. Сильнее оказался Минай – 6:5.

Минай - Ингулец 1:1 (6:5 по пенальти)

Голы: Глагола, 30 – Мишуренко, 54.

Минай: Попович – Жичиков, Никитюк, Сантос, Стасюк – Вагин – Оринчак, Ткачук (Кополовец, 90+3), Глагола (Маик, 80), Пиняшко (Карноза, 104) – Нуриев.

Ингулец: Шуст – Балан, Синегуб, Павлов, Фатеев – Лупашко – Козак (Коваленко, 101), Бартулович, Запорожец (Загальский, 101) – Мишуренко (Квасный, 84), Сичинава (Коробка, 120+1).

Предупреждения: Глагола, Жичиков, Оринчак, Ткачук, Микуляк – Синегуб, Павлов, Запорожец, Мишуренко, Бартулович, Сичинава, Загальский, Лавриненко (тренер).

Удаления: Никитюк, 117 – Фатеев, 78, Павлов, 118.

Другие полуфиналисты определятся сегодня в парах Альянс – Мариуполь, Динамо – Александрия и Десна – Ворскла.