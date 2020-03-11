Динамо в меньшинстве вырвало победу у Александрии в Кубке Украины (Видео)

Новости спорта:Виктор Цыганков принес киевлянам путевку в полуфинал Кубка Украины.

В центральном матче 1/4 финала Кубка Украины киевское Динамо принимало Александрия. Данный поединок еще можно было провести со зрителями, так что у хозяев была поддержка на трибунах. Однако матч они начали довольно пассивно, позволив сопернику сразу же забрать мяч под свой контроль. Правда, александрийцам не удалось ничего придумать у чужих ворот, и они быстро отдали инициативу команде Алексея Михайличенко. Киевляне заработали немало угловых, но их подачи не приводили к опасным моментам.

Хозяева вообще долгое время не удавалось наносить хоть какие-то удары по воротам. Зато это несколько раз удалось гостям, но эти удары пришлись мимо створа. Со временем Динамо полностью забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. Хозяева проводили атаку за атакой, однако никаких дивидендов это не приносило. Удары по воротам все же стали возникать, но они содились разве что для статистики. Сидорчук несколько раз запустил мяч в молоко, а удар Соля головой был не слишком удачным.

Реальная возможность открыть счет появилась благодаря заработанному штрафному, но Вербичу не удалось даже перебросить мяч через стенку. В концовке первой половине встречи хозяева ускорили темп игры, но забить это не помогло. В первой 45-минутке болельщики не увидели ни одного опасного момента, так что команды отправились отдыхать с "нулями" на табло.

Сразу же после перерыва Михайличенко убрал с поля Соля. Выпустив более мобильного Русина. Назарий даже был близок к быстрому голу, но забить ему помешала штанга, принявшая мяч на себя, а добивание от Буяльского пришлось прямо в Панькива. Киевляне много владели мячом, но их успел был рано поставлен под сомнение из-за удаления Кадири, который получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в численному меньшинстве.

Несмотря на игру вдесятером, хозяева не отдали мяч сопернику и не закрыли на своей половине поля, а продолжили атаковать. Александрия же действовала довольно робко, и не пытаясь идти в атаку, играя в большинстве. Динамо и во втором тайме зарабатывало много стандартных положений, но это снова не приносило абсолютно никакой пользы, не доходило даже до ударов по воротам.

Ближе к окончанию второго тайма подопечные Михайличенко таки отправили мяч в сетку и уже отметили взятие ворот, но гол Русина был впоследствии отменен из-за офсайда. До конца второй половины встречи хозяева отчаянно пытались забить чистый гол, не доводя дело до экстра-таймов, однако никаких опасных моментов не возникало. Уже в компенсированное время Александрия все же предприняла попытки повести в счете, но также не была остра впереди. Таким образом, команды не выявили победителя в основное время и были вынуждены сыграть еще два тайма по 15 минут.

В экстра-таймах происходящее на поле не изменилось. Динамо забрало мяч под свой контроль, а игравшая в большинстве Александрия снова не проявляла никакой смелости, сосредоточившись на обороне. Действовала она не слишком убедительно, ведь у Русина была отличная возможность отличиться после прострела Миколенко, но Панькив спас свою команду. Далее игра продолжалась в прежнем ключе – хозяева шли в атаку, а подопечные Шарана рассчитывали на контратаки, которых, впрочем, не было.

Уже на первой минуте второго экстра-тайма Динамо наконец-то забило. Цыганков обыгрался с Кендзерой и отправил мяч в ворота – 1:0. Шаран тут же отреагировал на это, выпустив Безбородько в помощь к Ситало. Через несколько минут александрийы едва не использовали свою единственную возможность забить, но сильному удару Задераки немного не хватило точности. После этого гости продолжили атаковать большими силами, А Динамо было не против такого хода событий, играя на удержание счета. До окончания второго тайма александрийцы отчаянно пытались спастись, но больше не угрожали воротам Бущана. Как итог, Динамо не только не проиграло в численном меньшинстве, но и вырвало победу, действуя лучше соперника. Киевляне пробились в полуфинал, став еще на шаг ближе к заветному трофею.

Динамо - Александрия 1:0

Гол: Цыганков, 106

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Кадири, Сидорчук — Караваев (Цыганков, 87), Буяльский (Шепелев, 84), Вербич (Андриевский, 117) — Соль (Русин, 46)

Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада (Безбородько, 108), Довгий (Грицук, 75), Гречишкин — Мишенко (Задерака, 34), Ситало, Третьяков (Шендрик, 118)

Предупреждения: Кадири, Сидорчук, Попов — Бухал, Довгий, Мирошниченко, Гречишкин

Удаление: Кадири, 55 (повторное предупреждение)