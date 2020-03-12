ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв Боруссию Д (Фото, Видео)

Новости спорта:Шмели не удержали преимущество, добытое в первом матче.

ПСЖ дома обыграл Боруссию Дортмунд (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый поединок противостояния в Германии завершился победой Шмелей со счетом 2:1.

На 28-й минуте ПСЖ повел в счете — Неймар головой замкнул подачу Анхеля Ди Марии с углового. В концовке первого тайма команда Томаса Тухеля удвоила преимущество усилиями Хуана Берната.

После перерыва Боруссии отыграться не удалось. В концовке поединка на поле завязалась настоящая драка между игроками обеих команд, по итогам которой красную карточку получил хавбек Шмелей Эмре Джан.

Матч на Парк де Пренс прошел при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса. Отметим, что фанаты ПСЖ устроили яркое пиротехническое шоу возле стадиона.

Обзор матча:

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились Аталанта Руслана Малиновского и РБ Лейпциг.

Следующий матч ПСЖ проведет 15 марта против Ниццы в Лиге 1. Боруссия Д 14 марта дома примет Шальке в Бундеслиге.