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Атлетико пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, выбив Ливерпуль (Фото, Видео)

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Атлетико пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, выбив Ливерпуль (Фото, Видео)
07:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Действующий обладатель Кубка чемпионов сложил свои полномочия в первой стадии финальной части плей-офф.

Атлетико совершил невероятный камбэк в матче с Ливерпулем и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:2.

Ливерпуль вышел вперед в концовке первого тайма — точным ударом головой отметился Вейналдум. Основное время встречи завершилось с минимальным преимуществом хозяев, поэтому команды выясняли сильнейшего в дополнительное время.

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Развязка матча наступила в первом экстра-тайме. Ливерпуль сумел увеличить разницу в счете благодаря голу Фирмино.

Однако команда Диего Симеоне сумела не только отыграться, но и выиграть матч. Сперва, на 97-й минуте, грубой ошибкой Адриана воспользовались Жоау Феликс (ассист) и Маркос Льоренте (гол). А спустя шесть минут все тот же Льоренте оформил дубль, воспользовавшись передачей Мораты.

Финальную точку на 120-й минуте поставил Альваро Мората, который реализовал свой выход один на один с Адрианом.

Обзор матча:

Напомним, что в первом матче Атлетико добыл минимальную победу над Красными со счетом 1:0.

Атлетико в четвертьфинале присоединился к ПСЖ, Лейпцигу и Аталанте. Остальные четыре участника 1/4 финала ЛЧ определятся на следующей неделе.

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ПСЖ, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Атлетико М.
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