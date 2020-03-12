ПСЖ - Боруссия Д: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта:Парижане одолели "шмелей" и впервые за четыре года вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле обыграл Боруссию Д со счетом 2:0.

Голами в этом противостоянии отметились Неймар и Бернат, и это позволило парижскому клубу выйти в следующую стадию турнира.

Отметим, что ПСЖ впервые за четыре года пробился в 1/4 финала ЛЧ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Боруссия Д:

ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 (первый матч - 1:2)

Голы: Неймар, 28; Бернат, 45+1.

ПСЖ: Навас – Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат – Ди Мария (Кюрзава, 79), Паредес (Куасси, 90+2), Гуйе, Неймар – Сарабия (Мбаппе, 63), Кавани.

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими (Гетце, 87), Джан, Витсель (Рейна, 71), Геррейру – Санчо, Холанд, Т. Азар (Брандт, 68).