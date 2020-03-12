Ливерпуль - Ателтико: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

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Действующий обладатель титула Лиги чемпионов сложил свои полномочия после того, как проиграл в ответном матче 1/8 финала мадридскому Атлетико.

В первом тайме Ливерпуль забил один гол, а во втором команды не порадовали болельщиков голами. Но когда настала пора экстра-таймов, соперники раззабивались.

Команда Юргена Клоппа забила второй мяч, но Атлетико собрался и ответил на него сразу тремя своими.

Ливерпуль — Атлетико 2:3 (первый матч — 0:1)

Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94 — Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Хендерсон (Фабиньо, 106), Вейналдум (Ориги, 106) — Салах, Фирмино (Минамино, 113), Мане

Атлетико: Облак — Триппьер (Врсалько, 91), Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Корреа (Хименес, 106) — Коста (Льоренте, 56), Фелиш (Мората, 103)