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УЕФА собирается приостановить розыгрыш Лиги чемпионов

УЕФА собирается приостановить розыгрыш Лиги чемпионов
11:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Уже отложены матчи нескольких европейских чемпионатов.

УЕФА собирается приостановить текущий розыгрыш Лиги чемпионов в связи с распространяющейся по Европе эпидемией коронавируса COVID-19.

Соответствующее решение должно быть принято сегодня, о чем в эфире программы El Larguero на радиостанции Cadena SER сообщил журналист AS Хавьер Матальянас.

Вчера и позавчера состоялись четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов, из них два прошли без зрителей. Проведение еще четырех поединков этой стадии запланировано на следующую неделю.

В связи с эпидемией уже были приостановлены чемпионаты Италии и Франции, а матчи чемпионата Англии, судя по всему, уже в скором времени будут проводиться при пустых трибунах.

По всему миру коронавирусом COVID-19 были заражены более 100 тысяч людей, что привело к смерти более трех тысяч людей.

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