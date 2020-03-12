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Выбор Ротаня: кто вызван в молодежную сборную Украины

Выбор Ротаня: кто вызван в молодежную сборную Украины
12:07 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Новости спорта:Руслан Ротань огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на Евро-2021

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на Евро-2021 против Мальты и Северной Ирландии.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Олег Билык (Александрия), Руслан Нещерет (Динамо)

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота (оба — Динамо), Ефим Конопля (Десна), Евгений Чеберко (Заря), Роман Вантух, Владислав Бабогло (оба — Александрия)

Полузащитники: Богдан Билошевский, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (все — Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все — Днепр-1), Артем Бондаренко ( Шахтер), Богдан Леднев (Заря), Евгений Смирный (Колос), Дмитрий Топалов, Виктор Корниенко (оба — Мариуполь), Андрей Кравчук (Олимпик)

Нападающие: Владислав Супряга (Днепр-1), Назарий Русин (Динамо)

Резервный список: Владислав Кучерук, Даниил Скорко (оба — Динамо), Максим Лунев (Заря), Олег Кожушко (Колос), Тимур Стецьков (Александрия), Ахмед Алибеков (Слован, Чехия), Валерий Бондарь (Шахтер)

С Мальтой сине-желтые сыграют 27 марта на выезде, Северную Ирландию примут 31 марта во Львове.

На данный момент сборная Украины занимает четвертое место в отборочной группе с тремя очками после четырех сыгранных матчей. Команда Ротаня отстает от лидирующих Дании и Румынии на 12 и 7 очков соответственно.

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Сборная Украины, Футбол, Руслан Ротань, Новости футбола.
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