Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей

Кабинет Министров Украины вынес решение об отмене проведения мероприятий, посещаемость которых будет равна больше 200 человек.
Исполнительный комитет УАФ принял решение, в период с 12 марта и по 3 апреля 2020 года проводить все матчи УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19, ПФЛ, Высшей лиги среди женских команд и Экстра-Лиги без зрителей.
Кроме того, организаторы всех детско-юношеских соревнований должны приостановить их на этот период во всех возрастных категориях.
Отметим, что Федерация баскетбола Украины и вовсе завершила все чемпионаты.