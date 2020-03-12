Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей

Новости спорта:Украинская ассоциация футбола приняла решение на основании установления Кабинета Министров.

Кабинет Министров Украины вынес решение об отмене проведения мероприятий, посещаемость которых будет равна больше 200 человек.

Исполнительный комитет УАФ принял решение, в период с 12 марта и по 3 апреля 2020 года проводить все матчи УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19, ПФЛ, Высшей лиги среди женских команд и Экстра-Лиги без зрителей.

Кроме того, организаторы всех детско-юношеских соревнований должны приостановить их на этот период во всех возрастных категориях.

Отметим, что Федерация баскетбола Украины и вовсе завершила все чемпионаты.