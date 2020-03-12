Глава комитета арбитров УАФ собирается вернуться в Украину

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, вероятно, вернется в Украину из Италии на следующей неделе.
Лучи решил остаться в родной стране и не возвращаться в Украину сейчас в целях безопасности.
Из-за стремительно распространяющегося по миру коронавируса COVID-19 в Италии был объявлен карантин до 3 апреля. Накануне трехнедельный карантин объявили и в Украине.
Напомним, что в феврале Sport Arena нашла в твиттере аккаунт под именем Лучано Лучи, в котором от имени итальянца было опубликовано много записей с оскорблениями в адрес президентов клубов, тренеров и журналистов.
После выхода на нашем сайте статьи об оскорблениях в адрес футбольных функционеров аккаунт Лучи был удален.