СМИ: Интеру и Роме предлагали сняться с Лиги Европы

Новости спорта:Матчи обоих клубов должны были состоятся сегодня, однако были отменены из-за эпидемии коронавируса.

Президент УЕФА Александер Чеферин предлагал итальянским клубам "Интер" и "Рома" сняться с 1/8 финала Лиги Европы, чтобы продолжить проведение турнира, однако представители клубов ответили отказом. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на Il Messaggero.

Ранее на официальном сайте УЕФА сообщили об отмене матчей 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" — "Рома" и "Интер" — "Хетафе". Матчи должны были состояться сегодня, 12 марта.

Ранее стало известно, что нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели в связи с распространением в стране и во всём мире эпидемии коронавируса.

Вспышка эпидемии COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.