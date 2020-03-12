Известный футболист вырубил соперника ударом ногой в голову (Видео)

Новости спорта:Форвард Эммануэль Адебайор продемонстрировал прием из карате в поединке за Олимпию.

Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор дебютировал в составе парагвайской Олимпии в Кубке Либертадорес в матче с аргентинской Дефенса и Хустисия.

Однако опытный форвард не смог доиграть поединок до конца, так как заработал удаление. На 72-й минуте 36-летний игрок ударил соперника ногой в голову в опасном прыжке и сразу же увидел перед собой красную карточку.

Олимпия одержала победу со счетом 2:1, несмотря на то, что осталась в меньшинстве.

Se adaptó rápido al fútbol sudamericano Adebayor. pic.twitter.com/BDpR2lvhmE — Gimnasia (@Gimnasiarg) March 12, 2020

Адебайор присоединился к Олимпии в феврале этого года на правах свободного агента, но пока не отличился забитыми голами.