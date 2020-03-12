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Четверг, 12.03.2020
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Евро-2020 могут перенести на следующий год

Евро-2020 могут перенести на следующий год
17:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:О данном решении УЕФА может объявить 17 марта.

Как заявляет L'Equipe, Евро-2020 может быть перенесено на 2021 год.

Источник сообщает, что на встрече 17-го марта, которую УЕФА организовывает для 55 стран-участников союза, футбольные власти объявят о решении переноса континентального первенства на следующий год.

Также будут приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все национальные чемпионаты.

Реал не сможет сыграть с Манчестер Сити из-за карантина

Ранее сообщалось, что национальные ассоциации были бы не против перенести турнир на 2021 год – однако с 17 июня по 4 июля должен пройти клубный чемпионат мира ФИФА.

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УЕФА, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Коронавирус.
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