Евро-2020 могут перенести на следующий год

Новости спорта:О данном решении УЕФА может объявить 17 марта.

Как заявляет L'Equipe, Евро-2020 может быть перенесено на 2021 год.

Источник сообщает, что на встрече 17-го марта, которую УЕФА организовывает для 55 стран-участников союза, футбольные власти объявят о решении переноса континентального первенства на следующий год.

Также будут приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все национальные чемпионаты.

Ранее сообщалось, что национальные ассоциации были бы не против перенести турнир на 2021 год – однако с 17 июня по 4 июля должен пройти клубный чемпионат мира ФИФА.