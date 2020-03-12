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Вольфсбург - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)

Вольфсбург - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
21:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург - Шахтер.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Шахтер на выезде сыграет с Вольфсбургом. Игра пройдет в одноименном немецком городе на стадионе "Фольксваген-Арена - Вольфсбург". Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Из-за вспышки коронавируса в Европе матч пройдет без болельщиков на стадионе. Рассудит встречу словено-испанская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.  Ответная игра должна состояться 19 марта в Харькове.

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию встречи. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов матча.

Составы команд:

Вольфсбург: Кастельс — Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио — Арнольд, Шлагер, Герхардт — Мехмеди, Вегхорст, Брекало.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик, Маркос Антонио — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Онлайн-трансляция матча

Матч пройдет при пустых трибунах, однако футбол обещает быть интересным: 

Шахтер прибыл на стадион:

Резерв команд на матч:

Запасные Вольфсбурга: Перван, Клаус, Русильон, Понграчич, Тиссеран, Гинчек, Виктор.

Запасные Шахтера: Трубин, Хочолава, Болбат, Марлос, Коноплянка, Майкон, Сикан.

Напомним, в 1/16 финала Горняки в двухматчевом противостоянии одолели Бенфику, Вольфсбург, в свою очередь, переиграл Мальме. Кроме того, немецкая команда в группе выступала с Александрией.

Ранее команды не пересекались на футбольном поле.

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