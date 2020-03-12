Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)

Новости спорта:Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы минимально одолел Вольфсбург.

Сегодня, 12 марта, в немецком Вольфсбурге одноименный футбольный клуб принимал Шахтер в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2019/20. Игра проходила на стадионе "Фольксваген-Арена" и завершилась со счетом 1:2 в пользу Горняков. Отметим, поединок проходил без зрителей из-за пандемии коронавируса в Европе.

Вольфсбург 1:2 Шахтер

Голы: Брукс 48' - Мораес 16', Маркос Антонио 73'

Предупреждения: Вегхорст 18', Штеффен 56', Брукс 71'

Хозяева с первых минут начали давление на Шахтер, однако атакам Волков не хватало остроты. В свою очередь, Горняки максимально использовали фланги, традиционно активничал левый фланг дончан во главе с Исмаили и Тайсоном. Именно навес Исмаили привел к первому взятию ворот: на 16-й минуте встречи бразилец подал в штрафную и мяч после неудачных действий защитника отскочил прямо на голову Мораеса, который и "распечатал" ворота Кастельса. Главным действующим лицом первого тайма стал словенский арбитр Дамир Скомина, который дважды пользовался системой VAR и дважды назначал пенальти. Сначала, 11-метровый не реализовал Коваленко, плохо исполнив "приговор", затем Вегхорст пробил еще хуже украинца, подскользнувшись прямо перед ударом.

Видео гола Жуниора Мораеса:

11-метровые удары Коваленко и Вегхорста:

Второй тайм начался для Горняков с пропущенного мяча. После подачи с углового Пятов неуверенно сыграл на выходе чем и воспользовался Брукс, сравнявший счет. Дончане выравняли игру, сбили темп и даже забили. Алан Патрик заработал перспективный штрафной, который сам же и исполнил: Кастельс справился с ударом бразильца, переправив круглого в перекладину, однако Маркос Антонио был первым на добивании и головой вывел Горняков вперед. Этот гол стал последним во встрече.

Видео гола Брукса:

Видео гола Маркоса Антонио:

Составы команд:

Вольфсбург: Кастельс — Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио — Арнольд, Шлагер (Виктор 73'), Герхардт — Мехмеди (Гинчек 80'), Вегхорст, Брекало.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили (Хочолава 68') — Алан Патрик, Маркос Антонио — Тете, Коваленко (Майкон 65'), Тайсон (Коноплянка 88')— Мораес.

Ответный матч должен состояться в Харькове ровно через неделю.